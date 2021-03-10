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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: 29 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 4'ü demans, 2'si solunum hastalıkları, 6'sı antibiyotik olmak üzere toplamda 29 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: 29 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını bildirdi.

Selçuk, 4'ü demans hastalığı, 2'si solunum hastalıkları, 6'sı antibiyotik olmak üzere toplamda 29 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesine alındığını belirtti. Selçuk, "29 ilaçtan 24'ü yerli üretim. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 9 bin 37'ye ulaştı" dedi.

Geri ödeme listesine alınan 29 ilaç şu şekilde:

1 adet pıhtılaşma önleyici ilaç, 4 adet demans hastalığı ilacı, 2 adet enteral beslenme ürünü, 1 adet hipertansiyon ilacı, 2 adet immünglobulin, 1 adet kas gevşetici, 1 adet göz merhemi, 2 adet gargara, 2 adet psöriyazis tedavisinde kullanılan ilaç, 6 adet antibiyotik, 2 adet soğuk algınlığı ilacı, 2 adet astım ilacı, 1 adet tıbbi mama, 2 adet vitamin.

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