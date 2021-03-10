Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: 29 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını bildirdi.

Selçuk, 4'ü demans hastalığı, 2'si solunum hastalıkları, 6'sı antibiyotik olmak üzere toplamda 29 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesine alındığını belirtti. Selçuk, "29 ilaçtan 24'ü yerli üretim. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 9 bin 37'ye ulaştı" dedi.