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Son dakika: Bakan Selçuk güzel haberi verdi: 27 ilaç daha geri ödeme listesinde

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Bakanı Selçuk, 2'si olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk güzel haberi verdi: 27 ilaç daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını ve bu ilaçlardan 14'ünün yerli üretim olduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) web sitesinde Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını aktardı.

Bakan Selçuk güzel haberi verdi: 27 ilaç daha geri ödeme listesinde BAKAN SELÇUK GÜZEL HABERİ VERDİ: 27 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

27 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE
Geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 374, Türkiye'den ruhsatlı 8 bin 339 ilacın yer aldığını belirten Selçuk, söz konusu düzenlemeyle 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Bu ilaçlardan 14'ünün yerli üretim olduğunu ifade eden Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8 bin 366'ya ulaştı." bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerine işaret ederek, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

SUT'ta yapılan düzenleme ile geri ödeme listesine alınan ilaçlar şöyle:

"4 adet antiinflamatuvar intestinal ilaç, 1 adet enzim eksikliği tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adet sindirim sistemi ilacı, 1 adet tansiyon ilacı, 1 adet lipid düşürücü ilaç, 1 adet topikal mantar ilacı, 1 adet topikal cilt hastalıklarında kullanılan ilaç, 1 adet topikal antiviral ilaç, 1 adet topikal kortikosteroid ilaç, 1 adet sistemik hormon ilacı, 3 adet immunglobulin ilaç, 4 adet immunosupresan ilaç (2 adedi kanser ilacı), 1 adet kas gevşetici ilaç, 1 adet antiepileptik ilaç, 4 adet Astım-KOAH ilacı, 1 adet enteral beslenme ürünü."

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