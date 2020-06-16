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Son dakika: Bakan Selçuk güzel haberi verdi: 12 ilaç daha geri ödeme listesinde

Son dakika haberine göre , , "3’ü kalp, 2’si pulmoner hipertansiyon, 2’si kan ürünü, 1’i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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BAKAN SELÇUK: 12 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

, , Kurumu Resmi web sitesinde Sosyal () Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.

"SGK TARAFINDAN KARŞILANAN İLAÇ SAYISI 8.636'YA ULAŞTI"
3'ü kalp, 2'si pulmoner hipertansiyon, 2'si kan ürünü, 1'i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildiren , "Geri ödeme kapsamına alınan 14 muadil ve yayımlanan SUT ile eklenen 12 ilaç ile birlikte geri ödemesindeki ilaç sayımız 8.636'ya ulaştı." açıklamasını yaptı.

SUT'ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekildedir:

"3 kalp ilacı, 2 kan ürünü, 2 pulmoner hipertansiyon ilacı, 1 antibiyotik, 1 antiviral, 1 doğuştan metabolik hastalık ilacı, 1 kanserde bulantı ilacı, 1 yenidoğan hemanjiyom ilacı."

"Miyastenia Gravis" hastalarının tedavilerinde kullanılmak üzere ödemede olan bir ilaçta da düzenleme yapıldı.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, "Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim." dedi.

Son dakika: Bakan Selçuk güzel haberi verdi: 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK GÜZEL HABERİ VERDİ: 8 BİN 610 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

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