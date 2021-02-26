Sabah yazarı Dilek Güngör yazdı: Koç'ta organize işler

Çünkü, holding Türkiye'nin en kurumsal holdingi… Amerikan ortağı deseniz, dünyanın en büyüklerinden… Üstelik, Ford Otosan, denetim raporlarına her yıl milyonlarca lira para döküyor. Finansal tabloları PwC inceliyor. Fakat kimse 247.8 milyon TL'lik (o da şimdilik) vurgunun izine rastlayamıyor. Nasıl oluyorsa, şirketin 12 aylık bilançosu açıklandıktan iki hafta sonra böyle bir skandal patlıyor.

İlginç hem de ne ilginç! Neyse sağı ara, solu ara, epey bir bilgiye ulaştım.

Malum, otomotiv firmaları araç satışı için bayi ağları kuruyor. Girişimciler franchise sistemine dahil olup bazı şart ve teminatlar karşılığı bayi olabiliyor. Otomotiv firması, bayiye aracı belirli bir vadeyle satıyor. Koç'un sisteminde, bayilerden ticari alacakların ortalama vadesi yaklaşık 25 gün… Yaygın bayi teşkilatına sahip firmalarınki gibi Ford Otosan'da da Doğrudan Tahsilatlandırma Sistemi var. Bu sisteme göre, bayiye anlaşmalı bankalar aracılığıyla bir kredi limiti tahsis ediliyor. Bankalar ödeme vadesine yakın tarihte Ford Otosan'ın hesabına parayı yolluyor. Böylece, Ford Otosan, bayiden alacaklarını otomatik tahsil edebiliyor. Bir nevi kendini garantiye alıyor. Dananın kuyruğu da burada kopuyor.