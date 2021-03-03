Sabah yazarı Dilek Güngör yazdı: Koç Holding'e bağlı Ford Otosan SPK'nın radarında

Şimdi gelelim SPK Kanunu'na...

Bir kere şunun altını çizeyim. Kanunda hem şirketin hem de bağımsız denetçinin kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan sorumlulukları bulunuyor. Hatta finansal tablo ve raporların gerçeğe uygun olup olmamasından yönetim kurulu üyeleri dahi sorumlu… Kanunda, yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında, finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük tespit edilirse hapis ve para cezası uygulanma ihtimali var.