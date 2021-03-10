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İçişleri Bakanlığından Gebze Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum için karar

silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan 'nin CHP'li üyesi , İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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İçişleri Bakanlığından Gebze Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum için karar

İçişleri Bakanlığı, PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum'u görevinden uzaklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Şubat 2021'de Kurum'u "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkemenin kararına istinaden Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

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