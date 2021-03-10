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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Fotomontaj görüntülerle A Haber'i hedef aldılar! CHP trollerinden algı operasyonu Fotomontaj görüntülerle A Haber'i hedef aldılar! CHP trollerinden algı operasyonu CHP bir kez daha FETÖ ile birlikte sosyal medya üzerinden algı operasyonu başlattı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ürettikleri montajlı capslerle A Haber'e organize saldırılar düzenlemeye çalıştılar. Ancak gerçeğin ortaya çıkması uzun sürmedi... Giriş Tarihi: 10.03.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 17:05
Kurulduğu ilk günden itibaren yerli ve milli duruşuyla devletinin ve milletinin yanında vesayet odaklarının karşısında yer alan A Haber, kirli odakların hedefi haline geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
CHP ve FETÖ'cü trollerin A Haber'e yönelik ortak karalama operasyonu bir kez daha ellerinde patladı.
Sosyal medyada bir fotoğraf karesi üzerinden algı operasyonu yapan trollerin yalanı kısa sürdü.
KJ'DEN FOTOĞRAFA KADAR MONTAJ CHP'nin paralı trolü Mustafa Selanik, fotomontaj ile yaptığı görüntüyü "biri bunun photoshop olduğunu söylesin" diye paylaşarak algı operasyonuna girişti.
FETÖ'den CHP'ye transfer olan kendisine gazeteci diyen Sedef Kabaş'ta bu yalana ortak olarak montajı yaymaya kalktı.