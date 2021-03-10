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Fotomontaj görüntülerle A Haber'i hedef aldılar! CHP trollerinden algı operasyonu

CHP bir kez daha FETÖ ile birlikte sosyal medya üzerinden algı operasyonu başlattı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ürettikleri montajlı capslerle A Haber'e organize saldırılar düzenlemeye çalıştılar. Ancak gerçeğin ortaya çıkması uzun sürmedi...

A Haber
Giriş Tarihi: 10.03.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 17:05
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Fotomontaj görüntülerle A Haber'i hedef aldılar! CHP trollerinden algı operasyonu

Kurulduğu ilk günden itibaren yerli ve milli duruşuyla devletinin ve milletinin yanında vesayet odaklarının karşısında yer alan A Haber, kirli odakların hedefi haline geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fotomontaj görüntülerle A Haber'i hedef aldılar! CHP trollerinden algı operasyonu

CHP ve FETÖ'cü trollerin A Haber'e yönelik ortak karalama operasyonu bir kez daha ellerinde patladı.

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Fotomontaj görüntülerle A Haber'i hedef aldılar! CHP trollerinden algı operasyonu

Sosyal medyada bir fotoğraf karesi üzerinden algı operasyonu yapan trollerin yalanı kısa sürdü.

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Fotomontaj görüntülerle A Haber'i hedef aldılar! CHP trollerinden algı operasyonu

KJ'DEN FOTOĞRAFA KADAR MONTAJ
CHP'nin paralı trolü Mustafa Selanik, fotomontaj ile yaptığı görüntüyü "biri bunun photoshop olduğunu söylesin" diye paylaşarak algı operasyonuna girişti.

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Fotomontaj görüntülerle A Haber'i hedef aldılar! CHP trollerinden algı operasyonu

FETÖ'den CHP'ye transfer olan kendisine gazeteci diyen Sedef Kabaş'ta bu yalana ortak olarak montajı yaymaya kalktı.

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