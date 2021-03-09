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CHP’li İBB’den utanç yardımı! Almanya’dan 5 tır yardım kolisi aldılar

AK Parti döneminde belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen gıda yardımı, CHP'li İBB döneminde 'dan gönderilen gıda kolileriyle yapılıyor. 2021 yılı toplam bütçesi 75,5 milyar TL olan İBB'nin Almanya'dan 5 tır gıda kolisi alması ‘utanç yardımı' şeklinde yorumlanırken, 'nin salgın sürecinde dahi 157 ülke, 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım gönderecek ekonomik güce sahip olduğuna dikkat çekildi.

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Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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CHP’li İBB’den utanç yardımı! Almanya’dan 5 tır yardım kolisi aldılar

CHP'li İBB yönetimi, 'ndan 5 tır gıda kolisi aldığı ortaya çıktı. AK Parti döneminde ihiyaç sahiplerine yönelik yapılan yardımlar belediyenin öz kaynaklarından karşılanırken CHP yönetiminin 'da yardım dilemesi, 'Belediyeyi bu kadar mı aciz duruma düşürdünüz' şeklinde sert tepki topladı.

YARDIM YURT DIŞINDAN, REKLAM İBB'DEN
İBB'nin, bağlı kuruluşlar ve iştirakler ile birlikte 2021 yılı toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Seçim döneminde 'Sosyal yardıma ayrılan bütçeyi 5 kat artıracağım' diyen CHP'li İBB Başkanı, yaklaşık 2 yıldır bu sözünü yerine getirmezken, yurt dışından gönderilen bağışlarla sosyal belediyecilik reklamı yapıyor.

Devletinin, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen milyonlarca insana yardım elini uzatmak amacıyla 157 ülke, 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunurken CHP'li Başkan'ın Almanya'dan yardım kolisi dilemesi büyük eleştiri topladı.



FİTRE VE ZEKATLARI DA İSTEMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere CHP'li İBB Başkanı, geçtiğimiz aylarda da vatandaşlardan bağış dilemişti. Fitre ve zekatların İBB'ye verilmesi çağrısında bulunan CHP'li Başkan, 90 TL'lik yardım kolisi için 150 TL talep etmişti. Söz konusu yardımların da lüks siteler başta olmak üzere amacı dışında birçok yere gittiği tespit edilmişti.

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