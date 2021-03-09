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Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberine göre 'da terör örgütü 'a yönelik 13 ilçede 18 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından 13 ilçede 18 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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