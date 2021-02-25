Son dakika | Şehitlerin mezarlarına saldırmışlardı! DEAŞ bağlantılı 5 şüpheli gözaltında

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda F- 16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki şehitlikte bulunan mezarlarına 21 Şubat Pazar günü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Vatandaşların ihbarı üzerine Terörle Mücadele (TEM), Güvenlik ve Asayiş Şube Müdürlükleri'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede şehitlikteki Türk bayraklarının sökülüp, yere atıldığı ve ikiz şehitlerin mezar taşları da dahil, 79 mezar taşının kırıldığı belirlendi.

Olayın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezar taşlarını onararak, yerine koydu.



5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, mezarlara zarar verdiği iddia edilen kişilerin kimliklerini belirledi. 5 şüpheli, adreslerine yapılan baskınla yakalandı. İsmi açıklanmayan şüpheliler, gözaltına alınıp, işlemleri için emniyete götürüldü.