KAŞDİP ile hayata tutundu milyonlara seslendi! Kadınlar korkmasın devletimiz bizimle

EŞİNİN KENDİSİNİ ÖLDÜRME PLANINI BULDU

Seçil A. (36) iki çocuk annesi. Eşinden gördüğü şiddet bir türlü bitmek bilmedi. Boşanma davası açtı ancak eşinin baskısıyla vazgeçti. Bir gün evde eşinin kendisini ve çocuklarını öldürme planını yazdığı defteri buldu. Eşine 'Polise gideceğim' deyince günlerce rehine tutuldu. Kaçarak kurtuldu ve KAŞDİP ile tanıştı. Eşi için uzaklaştırma kararı aldırıldı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları silindi ve Yeşil Kart verildi. Maddi ve manevi destekler sağlandı. Seçil A. "Proje sayesinde yalnız olmadığımı gördüm. Her konuda bana destek oldular. İletişimi hiç koparmadılar. Benim gibi kadınlar için büyük fırsat" dedi.

'MAĞDURLAR HUKUKİ HAKLARINI ÇOK İYİ BİLMELİ'



Sultangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çilem Yeğin: Hem mağdurlardan hem de vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Vatandaşlarımızdan bu projeye desteklerini esirgememelerini istiyoruz.

Avukatlar Gizem Gonce ve Aylin Esra Eren: Şiddet gören kadınlar hukuki haklarını iyi bilmeli. Kadınlar öncelikle şiddet gördükleri kişiler hakkında uzaklaştırma, koruma ve sığınma talep edebilir. Maddi yardım da talep edebilirler. Aynı zamanda kimlik, adres veya diğer bilgilerinin resmi kayıtlardan gizlenmesini veya değiştirilmesini isteme haklarına da sahipler. İş yeri değiştirme hakları da var. Mesleki, hukuki ve sosyal rehberlik hizmeti alma hakları da var.