03 Mart 2021, Çarşamba
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İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı

Terör örgütlerine göz açtırmayan emniyet ekipleri 'da DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin baskınında 10 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Operasyon anları kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 ilçede, 16 adrese DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları değerlendirilen 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Diğer kişileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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