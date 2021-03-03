İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı
Terör örgütlerine göz açtırmayan emniyet ekipleri İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin baskınında 10 şüpheli gözaltına alındı.
GÜNDEM DHA
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İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Operasyon anları kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 ilçede, 16 adrese DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları değerlendirilen 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Diğer kişileri yakalama çalışmaları sürüyor.