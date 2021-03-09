Akkuyu nükleer santralinde 3. reaktörün temeli atılıyor

Akkuyu NGS tamamen devreye girdiğinde İstanbul gibi büyük bir şehrin elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını, Türkiye'nin ise yüzde 10'unu tek başına karşılayacak

Her biri bin 200 megavat güce sahip VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 güç ünitesinden oluşacak Akkuyu NGS'nin tüm güç üniteleri işletmeye alındıktan sonra yılda yaklaşık 35 milyar kilowatsaat enerji üretimi yapılacak.