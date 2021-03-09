"PKK'NIN İÇ YAZIŞMA DİLİ TÜRKÇE'DİR"

Belki sizlerin çok iyi bildiği, kamuoyunun bilmediği bir şeyi anlatıyım. PKK'nın iç yazışma dili Türkçe'dir. İstihbarat birimlerimiz sözde 'Kandil Saha Sorumlusu'na yazılan raporları ele geçirdiler. Sayfalarca yazıda bir tane karalama yok. Gayet düzgün ve açık yazılmış. Mühendis olacak çocukları kaçırdılar. Dünyanın en verimli yaylalarına terörü musallat ettiler. Kurulduğu lanet günden beri 6 bin 21 sivili katlettiler. Bunların içinde yaşlı kadınlar, anneler, babalar, çocuklar, işçiler, imamlar, çobanlar, öğretmenler, mühendisler, yol işçileri, duvar işçileri, kundaktaki bebekten, camideki dedeye kadar katlettiler. Gencine uyuşturucu sattılar, aslan gibi jandarmayı, korucuyu şehit ettiler. Bizim bu meselede kafamız karışık değildir. Kimse bu yapılara sempati ile bakmasın. Biz büyük bir devletiz. Allah'a şükür ne yaptığımızı biliyoruz.

"GÜN BUGÜNDÜR, ZAMAN BU ZAMANDIR, FIRSAT BU FIRSATTIR"

Gün bugündür. Zaman bu zamandır. Fırsat bu fırsattır. Gelecek nesillere terörün bir miktarını bile bırakmamak sizin namusunuz, ahdinizdir.