



ANCAK GEÇMİŞ YILLARIN GERİSİNDE KALDI

Ancak bu doluluk oranındaki hızlı artış bile geçmiş yılların gerisinde kaldı. 2014'de yaşanan kuraklığın ardından 2015 yılında aynı dönemde baraj doluluk oranı 94.94, 2016 yılında 89.04, 2017 yılında 87.78, 2018 yılında 90.25, 2019 yılında 93.28 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen bu yıl tarihteki barajlardaki doluluk oranı da yüzde 63.88 olarak ölçülmüştü.