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Son dakika: Türkiye'nin Özbekistan'a desteği devam edecek

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı , " Cumhurbaşkanı 'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek" açıklamasında bulundu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Son dakika: Türkiye'nin Özbekistan'a desteği devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile iki ülke dışişleri bakanlıkları heyetler arası görüşmelerinde bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Çavuşoğlu, heyetler arası görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Taşkent'e gelmeden önce ziyaretinin kültür bölümünde Hive ve Semerkant'ı ziyaret edip, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılışını yaptıklarını anımsatarak bu ziyaretlerde kendilerini yalnız bırakmayan Kamilov'a teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek." dedi. Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ise "Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası arenadaki stratejik ortağımız olarak takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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