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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye telefonu: Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'in annesi hayatını kaybetti

Başkan Başkanı ve Eşbaşkanı Erol Kohen'i telefona arayarak, annesi Beki Kohen'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

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Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye telefonu: Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'in annesi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, annesi Beki Kohen'in vefatı nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini ilettiği belirtildi.

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