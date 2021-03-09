Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye telefonu: Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'in annesi hayatını kaybetti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i telefona arayarak, annesi Beki Kohen'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, annesi Beki Kohen'in vefatı nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini ilettiği belirtildi.