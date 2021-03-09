Son dakika: Büyük kongre öncesi kritik MYK! Gündemde neler var?

BÜYÜK KONGRE ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI

Sadece dokunulmazlık fezlekeleri değil iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Bir yandan da AK Parti'nin 7'nci olağan büyük kongresi var 24 Mart'ta gerçekleşecek o kongre süreci de değerlendirilmiş olacak. Bir yandan da Meclis'e gelecek yasa teklifleri de MYK toplantısında ele alınacak konular arasında olduğunu söyleyebiliriz. Saatler 17.30'u gösterdiğinde MYK toplantısı başlamış olacak.