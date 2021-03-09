Son dakika: Büyük kongre öncesi kritik MYK! Gündemde neler var?
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Büyük kongre öncesi yapılacak olan toplantının gündeminde hangi konular var? A Haber muhabiri Özkan Özcan detayları aktardı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu öğleden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. A Haber muhabiri Özkan Özcan Ankara'dan kritik toplantının detaylarını canlı yayında anlattı.
İşte detaylar;
AK PARTİ MERKEZ YÜRÜTME KURULU'NUN GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Ana gündem maddesi Meclis gündemine getirilen dokunulmazlık fezlekeleri olacak. Özellikle 56 HDP'li Milletvekilinin 961 fezlekesi bulunuyor. İşte bu noktadan itibaren de MYK toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla bu dokunulmazlık fezlekelerini tek tek inceleyecek ve AK Parti'nin bu konularda atacağı adımı da netleştirmiş olacak.
BÜYÜK KONGRE ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI
Sadece dokunulmazlık fezlekeleri değil iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Bir yandan da AK Parti'nin 7'nci olağan büyük kongresi var 24 Mart'ta gerçekleşecek o kongre süreci de değerlendirilmiş olacak. Bir yandan da Meclis'e gelecek yasa teklifleri de MYK toplantısında ele alınacak konular arasında olduğunu söyleyebiliriz. Saatler 17.30'u gösterdiğinde MYK toplantısı başlamış olacak.