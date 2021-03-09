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Son dakika: Büyük kongre öncesi kritik MYK! Gündemde neler var?

Başkan 'ın başkanlığında toplanacak. Büyük kongre öncesi yapılacak olan toplantının gündeminde hangi konular var? muhabiri detayları aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Son dakika: Büyük kongre öncesi kritik MYK! Gündemde neler var?

öğleden sonra Başkan 'ın başkanlığında toplanacak. muhabiri 'dan kritik toplantının detaylarını canlı yayında anlattı.

İşte detaylar;

AK PARTİ MERKEZ YÜRÜTME KURULU'NUN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Ana gündem maddesi gündemine getirilen dokunulmazlık fezlekeleri olacak. Özellikle 56 'li Milletvekilinin 961 fezlekesi bulunuyor. İşte bu noktadan itibaren de MYK toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla bu dokunulmazlık fezlekelerini tek tek inceleyecek ve 'nin bu konularda atacağı adımı da netleştirmiş olacak.

BÜYÜK KONGRE ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI

Sadece dokunulmazlık fezlekeleri değil iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Bir yandan da AK Parti'nin 7'nci olağan büyük kongresi var 24 Mart'ta gerçekleşecek o kongre süreci de değerlendirilmiş olacak. Bir yandan da Meclis'e gelecek yasa teklifleri de MYK toplantısında ele alınacak konular arasında olduğunu söyleyebiliriz. Saatler 17.30'u gösterdiğinde MYK toplantısı başlamış olacak.

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