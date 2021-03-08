Maske ve fiziksel mesafe kuralı olmaksızın ziyaretler başlayacak! ABD'de flaş gelişme

KILAVUZ YAYINLANDI

Korona virüs salgınının merkez üssü konumuna gelen ABD'de Covid-19'a karşı aşılamalar tüm hızıyla devam ederken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) aşılanmış kişilerin neleri özgürce yapabileceğini anlatan bir kılavuz yayınladı. Yayınlanan kılavuzda, Covid-19'a karşı tam olarak aşılanan kişilerin bazı durumlarda diğer aşılanmış kişileri ve aşılanmamış küçük grupları güvenli bir şekilde ziyaret edebileceği belirtildi. CDC, tamamen aşılanmış kişileri Moderna ve Pfizer Covid-19 aşısının her iki dozunu veya tek doz olan Johnson&Johnson aşısını alanlar ve aşılamanın üzerinden 2 hafta geçmiş kişiler olarak tanımlıyor.