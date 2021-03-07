07 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tarlabaşı'ndan Kandil'e! HDP İstanbul il binasında ‘PKK sığınağı’

Tarlabaşı'ndan Kandil'e! HDP İstanbul il binasında ‘PKK sığınağı’

Son dakika haberine göre; İstanbul İl Yönetimi'ndeki 12 yöneticinin terör örgütü ile iltisaklı bulunduğu iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2017'de açılan dava kapsamında ilginç bir gelişme yaşandı. ’ndan PKK’ya eleman gönderildiği ve binadaki sığınağın toplama merkezi gibi kullanıldığı yönündeki tanık ifadeleri sonrası, mahkeme binada polisin keşif yapmasına karar verdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
ABONE OL
Tarlabaşı'ndan Kandil'e! HDP İstanbul il binasında ‘PKK sığınağı’

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, E.B. isimli tanık, kardeşinin 'nın Tarlabaşı'ndaki binasının altındaki sığınakta örgüte katıldığı yönünde ifade verdi.

Hatta İl Başkanlığı'na gidip kardeşini almak istediğini ancak binadaki 'lilerin 'başkan' olarak hitap ettikleri kişinin kendisini binadan kovduğunu söyledi. E.B. şunları kaydetti: "Kardeşim ortadan kaybolmuştu. En yakın arkadaşı D. ile irtibat kurdum ve terör örgütü 'ya katıldığını öğrendim. Bana 'nın altında olan sığınakta olabileceğini söyledi. Burada eğitim aldıktan son örgüte katılım oluyormuş.

Ben de annem ve kız kardeşimle binanın olduğu yere gittim. Kardeşimi sormak için 'başkan' diye hitap edilen kişinin odasına gittik. Bize yerini bilmediğini söyledi. Üsteleyince de kendi iradesiyle geldiğini ve örgüte katılacağını söyledi. Kardeşimi alıp götürmek istediğimi söyleyince binadan tehditlerle kovuldum.


Bu arada 'başkan' diye anılan kişinin odasından çıktıktan sonra bodrum kata bakmak istedim. Fakat 30-40 yaşlarında iki kadın buraya izinsiz giremeyeceğimi söyledi ve 'Bu cesareti nereden alıyorsun' diye çıkıştı.


Bir süre sonra kardeşim yakalanıp PKK'dan yargılandı. İl Başkanlığı'na gittiğimiz gece kendisinin de orada olduğunu, seslerimizi duyduğunu söyledi. Böylece o gece kardeşimin İl Başkanlığı'nda tutulduğuna emin olmuş oldum. Örgüte katılacak kişiler o binanın arka kapısından giriş çıkış yapıyorlarmış."



HDP'DEN KANDİL'E
Gizli tanık Can'ın dava dosyasına giren ifadesi de örgütün parti il binasının 'e nasıl terörist temin ettiğini gözler önüne serdi. Can, "HDP il binasına geldim. Burada 'ye girmek istediğimi söyledim.


İsmini bilmediğim bir şahıs, 'Dikkatli ve kurnaz olacaksın. Her türlü eylemi gözün kapalı yapacaksın' dedi. Beni bodrum kata indirdiler. Duvarda örgüt mensuplarının fotoğrafları, Apo'nun resmini gördüm" dedi.

CHP HDP kardeş mi? "CHP HDP KARDEŞ Mİ?"
İşte CHP'nin HDP ve PKK ile ilişkisi! İŞTE CHP'NİN HDP VE PKK İLE İLİŞKİSİ!
CHP'li Özgür Özel ortağı HDP gibi konuşuyor CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL ORTAĞI HDP GİBİ KONUŞUYOR
Talimatları Kandil'den alıyorlar TALİMATLARI KANDİL'DEN ALIYORLAR
Bakan Soylu: HDP terör örgütünün partisidir BAKAN SOYLU: HDP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİDİR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA