Türkiye'nin yeni gücü Ege'de MAM-L taşıyan SİHA'lar olacak! Bir savaş gemisini...

ARTIK 15 KİLOMETRE

Turan Oğuz'a, 15 kilometrelik yeni menzilin ne anlama geldiğini de soruyoruz… Bu soruya yanıt vermeden önce dünyada genellikle kısa menzilli hava savunma sistemlerinin (HSS) azami 10-15 kilometre etkinliğinde çalıştığını hatırlatıyor. "Ancak HSS'deki azami 15 kilometre bilgisi, 15 kilometreden her şeyi vuracağı anlamına gelmiyor" diyen Oğuz, şöyle devam etti:

"Bu ürün 'en iyi şartlarda maksimum 15 kilometreden hedefi vurur' olarak yorumlamak daha doğru. Şimdi ROKETSAN'ın 15 kilometrelik menzil güncellemesini bu bilgiyle beraber okuyalım. Türk SİHA'ları bu adımla kısa menzilli HSS'lerin etki alanının dışına çıktı. Onlar bizi vuramadan bizim onları vurabileceğimiz bir ortamdan bahsediyorum. Rusların ve NATO'nun kullandığı kısa menzilli HSS'lerin etki alanından çıkmış olduk."