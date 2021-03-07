Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Alman gazetesine yalan haber tepkisi

Cumhuriyet savcısı tarafından 'şüpheli ölüm' veya 'intihar' olarak değerlendirilen olaylarla ilgili yapılan iş ve işlemler takip edilmekte, olayın kasten öldürme olarak nitelendirilmesi durumunda ilgili yılın istatistiklerinde gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

İlgili haber tamamen kasıtlı, düzmece olup kolluk kuvveti-yargı ilişkisi ve hukukun işleyişinden habersiz kesimlerin bilgisizlik içeren anlayış ve yorumlarının kamuoyuna tezahürüdür."