Fahrettin Altun paylaştı: Ağaçlandırmada Avrupa 1'incisiyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 18 yılda Türkiye'nin orman alanlarının 22 milyon 900 bin hektara ulaştığını söyledi.

AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA BİRİNCİLİĞİ

Aynı zamanda bu süre içerisinde 5.1 milyar yeni fidan dikildiğini aktaran Altun, ağaçlandırmada Avrupa 1'incisi olunduğunun altını çizdi.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyamızı ve gelecek nesilleri koruyabilmek için ağaçlandırma çalışmalarında tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz. 2002-2020 arasında toplam orman alanımız 22 milyon 900 bin hektara ulaşırken aynı dönemde 5.1 milyar yeni fidan dikildi. Ağaçlandırmada Avrupa'da 1'inci olduk."