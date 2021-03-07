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Fahrettin Altun paylaştı: Ağaçlandırmada Avrupa 1'incisiyiz

Son dakika haberine göre; İletişim Başkanı , sosyal medya adresinden 'de korunan ve her geçen yıl artan fidanlara dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
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Fahrettin Altun paylaştı: Ağaçlandırmada Avrupa 1'incisiyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 18 yılda Türkiye'nin orman alanlarının 22 milyon 900 bin hektara ulaştığını söyledi.

AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA BİRİNCİLİĞİ

Aynı zamanda bu süre içerisinde 5.1 milyar yeni fidan dikildiğini aktaran Altun, ağaçlandırmada Avrupa 1'incisi olunduğunun altını çizdi.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyamızı ve gelecek nesilleri koruyabilmek için ağaçlandırma çalışmalarında tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz. 2002-2020 arasında toplam orman alanımız 22 milyon 900 bin hektara ulaşırken aynı dönemde 5.1 milyar yeni fidan dikildi. Ağaçlandırmada Avrupa'da 1'inci olduk."

Ağaçlandırmada Avrupa 1incisiyiz! AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA 1'İNCİSİYİZ!

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