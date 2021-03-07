MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"CANİYE ZALİMLİĞİNİN HESABI SONUNA KADAR SORULMALIDIR"

MHP Lideri Bahçeli, yaptığı paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan şiddet ve cinayet vakaları insanım diyen herkesin kanın�� dondurmuştur. Suçsuz ve günahsız masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırılar toplumsal huzur ve insanlık değerlerini hedef almıştır. Samsun'un Canik ilçesinde, yanında küçücük kızı olmasına rağmen boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında hiç acımadan, hiç gözünün yaşına bakılmadan alçakça dövülen hanım kardeşimiz bizleri derinden yaralamıştır. Bu caniye zalimliğinin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır. Bir diğer sarsıcı olay ise Aydın'da görülmüştür...

"PROVOKATÖRLER DEŞİFRE EDİLMELİDİR"

...92 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan hemen sonra boğarak öldüren bir katil Nazilli'de bir otel odasında yakalanmıştır. Bu cinayetin failinin en ağır cezaya çarptırılması insanlık onurunun bir gereğidir. 92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.