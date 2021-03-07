MSB: Tel Rıfat bölgesinde 7 PKK-YPG'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri yer aldı.

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