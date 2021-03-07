Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'ye sert tepki: CHP, HDP ve PKK birdir

'YAZIKLAR OLSUN'

Diyarbakır'da 2019 yılında 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren baba Celil Begdaş ise ziyaret sırasında CHP'li Özel'e tepki gösterdiğini ifade ederek, "Benim oğlum gittiğinden beridir ben HDP binasını önündeydim. Özgür Özel'e tepki gösterdim. O da dedi ki, 'Sen aile değilsin'. Beni herkes biliyor ben Yusuf Begdaş'ın babasıyım. Yazıklar olsun onlara" diye konuştu.