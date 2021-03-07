07 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara çağrı: Riski tüm illerde düşürelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara çağrı: Riski tüm illerde düşürelim"

Sağlık Bakanı , vaka sayılarında artışın yaşandığı illerin, azalan illeri örnek alması gerektiğini belirterek "Riski tüm illerde düşürelim" çağrısında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara çağrı: Riski tüm illerde düşürelim

Sağlık Bakanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada vaka sayılarının arttığı ve azaldığı illeri karşılaştırarak yüksek riskli illerin düşük riskli illeri örnek alması çağrısında bulundu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Ağrı Adıyaman'a, Batman Samsun'a, Bingöl Ordu'ya, Bitlis Balıkesir'e, Diyarbakır, İstanbul'a, Mardin Trabzon'a, Van İzmir'e, Siirt Rize'ye, Hakkâri Sinop'a, Şanlıurfa Konya'ya, Şırnak Zonguldak'a, Uşak Tokat'a, Iğdır Giresun'a… örnek olsun! Riski tüm illerde düşürelim" ifadelerini kaydetti.

Türkiye'de tam kapanma mümkün mü? TÜRKİYE'DE TAM KAPANMA MÜMKÜN MÜ?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA