Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara çağrı: Riski tüm illerde düşürelim"

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Ağrı Adıyaman'a, Batman Samsun'a, Bingöl Ordu'ya, Bitlis Balıkesir'e, Diyarbakır, İstanbul'a, Mardin Trabzon'a, Van İzmir'e, Siirt Rize'ye, Hakkâri Sinop'a, Şanlıurfa Konya'ya, Şırnak Zonguldak'a, Uşak Tokat'a, Iğdır Giresun'a… örnek olsun! Riski tüm illerde düşürelim" ifadelerini kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN