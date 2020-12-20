Utanacak mısın Gergerlioğlu? Çıplak arama iddialarını yalanlayan görüntüler



"HERHANGİ BİR ŞİKAYET BAŞVURUSU OLMAMIŞTIR"

"Olayla ilgili kamera kayıtları mevcut olup, avukat görüşmelerinde de bu konu hiç gündeme gelmemiştir. Daha sonra ki süreçte de herhangi bir şikâyet başvurusu olmamıştır. İlgili milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."



HDP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve aralarında il emniyet müdür yardımcılarının da yer aldığı çok sayıda polis, Uşak Adliyesi'ne giderek, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ardından adliye önünde polislerle konuşan Gezer, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polisleri, Mehmetçikleri ve sivil vatandaşları anımsatarak, Allah'tan rahmet diledi.