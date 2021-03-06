Çok yüksek riskli iller arasında olan Edirne'de yeni karar! Marketlere HES kodu ile girilecek

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında Edirne 'çok yüksek riski' temsil eden 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, bir haftada 75,29'dan 107,43'e yükseldi. Vali Ekrem Canalp'ın başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu ile İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplantısında alınan kararlar hayata geçirilmeye başlandı. Kentte 150 metrekare ve üzerinde olan marketlere girişlerde HES kodu uygulaması bugün başladı. Marketlere gelen vatandaşlar, görevlilere HES kodlarını göstererek içeriye alınırken, kodlarını gösteremeyen vatandaşlar ise içeriye alınmadı. Marketlerin dış alanında yer alan sebze meyve ve diğer reyonları da 15 gün süreyle kaldırıldı.