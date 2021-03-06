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Çok yüksek riskli iller arasında olan Edirne'de yeni karar! Marketlere HES kodu ile girilecek

Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan 'de koronavirüsle mücadelede yeni karar alındı. Kentte 150 metrekare ve üzerinde olan marketlere girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi. Marketlerin otoparkları da kısıtlama olduğu günlerde araç girişlerine kapatıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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Çok yüksek riskli iller arasında olan Edirne'de yeni karar! Marketlere HES kodu ile girilecek

'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında 'çok yüksek riski' temsil eden 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, bir haftada 75,29'dan 107,43'e yükseldi. Vali 'ın başkanlığında toplanan ile 'nun toplantısında alınan kararlar hayata geçirilmeye başlandı. Kentte 150 metrekare ve üzerinde olan marketlere girişlerde HES kodu uygulaması bugün başladı. Marketlere gelen vatandaşlar, görevlilere HES kodlarını göstererek içeriye alınırken, kodlarını gösteremeyen vatandaşlar ise içeriye alınmadı. Marketlerin dış alanında yer alan sebze meyve ve diğer reyonları da 15 gün süreyle kaldırıldı.

Kararda, marketlerin otoparklarına alınan araçlara da kısıtlamalar getirildi. Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasında 10.00- 17.00 saatleri arasında en yakın mesafedeki market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüyerek gitmeleri kararlaştırıldı. Pazar günleri net işyeri alanı 150 metrekare ve üzerinde olan marketlerin otoparkları, kısıtlamanın olduğu gün ve saatlerde araç girişlerine tamamen kapatıldı.

'ÇOK DOĞRU BİR UYGULAMA'
Markete alışverişe giden , HES kodu uygulamasını çok iyi bulduğunu belirterek, "Koronavirüs bu şekilde önlenmiş olur. Çok doğru bir uygulama" dedi. Eşinin HES kodu olmadığı için markete kendisinin geldiğini söyleyen , "Uygulamayı çok güzel buldum. Rahatça alışverişimizi yapıyoruz" dedi.

Market müdürü Hüseyin Çokçagörür, HES uygulamasıyla mavi sürece geçmeyi hedeflediklerini belirterek, "Valiliğin vermiş olduğu yönetmelik gereği mağazalarımızda eldiven, dezenfektan kullanımına dikkat ediliyor. HES uygulamasıyla birlikte müşterilerimizi sırayla içeriye alıyoruz. Müşterilerimiz gayet memnun ve süreci bu şekilde atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.

NEHİR KIYILARINDA UYGULAMA
Edirne'de tedbirler kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler ile tüm parklardaki oturma grupları kaldırıldı. Havaların güzel olduğu günlerde vatandaşların gittiği ve Meriç nehirlerinin kıyıları ile ve bölgesi, ve Kent Ormanı geçici olarak vatandaşlara kapatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi günü ise polis ekipleri, kapatılan parklar ve Meriç ile Tunca nehirleri kıyısında uygulama yaptı. Ekipler, nehir kıyılarının halkın kullanımına kapatıldığını belirterek, vatandaşların buralarda oturmalarına izin vermedi.

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