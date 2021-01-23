Edirne'de vaka sayısı yüzde 90 düştü! Harita yeşile döndü

Edirne'de vaka sayılarında yüzde 90'ın üzerinde düşüş yaşandığını kaydeden Yıldırım, "Sayısal olarak bilgi veremem ama yüzde 90'ın üzerinde bir düşüş var. Tabi bu şu anlama gelmemeli. Gerçekten virüs insanla beraber geziyor. Yani kısıtlama oldukça vaka sayısı da azalıyor. Yüzde 90'ın üzerinde olan bir düşüş bizi rahatlatmamalı, çünkü biz yine sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen kurallarına uymazsak yine 1- 1,5 ay içerisinde yüksek sayılara ulaşabiliriz. Bu nedenle sayılar düştüğü için çok mutluyuz ama bütün tedbirlere, kurallara uymak zorundayız" diye konuştu.