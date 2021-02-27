Artan Kovid-19 vaka sayıları sonrası Edirne'de teyakkuza geçildi

Söz konusu mesajda, "Kıymetli hemşehrimiz, ilimizde korona virüs ile mücadelemizde bugüne kadar sergilediğimiz çabamızı arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Lütfen her zamankinden daha dikkatli olarak maske takmaya, ev ziyaretleri yapmamaya ve hafta sonlarında kısıtlamaya uymaya dikkat edelim. Bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız" ifadelerine yer verildi.