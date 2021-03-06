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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten “Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur” diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü , ""Kılıçdaroğlu “Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur” demiş. Bu, ’nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir. Kılıçdaroğlu kendisinin bir “demokrasi sorunu” olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir" dedi.

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Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten “Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur” diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü , sosyal medya hesabından "Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur" diyen Lideri 'na sert tepki gösterdi.

Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu "Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur" demiş. Bu, 'nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir. Kılıçdaroğlu kendisinin bir "demokrasi sorunu" olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir.

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin milli güvenlik politikalarına cesaret ve kararlılıkla liderlik etmektedir. Milli güvenliğimizin en büyük dayanağı hak ve menfaatlerimiz konusunda kararlı bu politikalardır.

Cumhurbaşkanımız, 'nin milli güvenliği konusunda ne derece kararlı olduğunu bugün Başkomutan olarak MAVİ VATAN 2021 TAKTİK TATBİKATI vesilesiyle vereceği mesajlarla tüm dünyaya bir kere daha duyuracaktır.

Cumhurbaşkanımızı Avrupa ırkçılarının, Paşinyan'ın Ermenistanı'nın ve Enosis zihniyetinin "milli güvenlik sorunu" olarak gördüğü doğrudur. Ancak Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanımızı "milli güvenlik sorunu" görerek bu sıralamada konumlanması manidardır.

'da, 'de, 'ta, 'da ve 'de yaşanan tüm ihtilaflarda Türkiye'nin milli menfaatlerinin karşısında konumlanan Kılıçdaroğlu ile ortak "milli güvenlik" perspektifine sahip olmadığımız açıktır. Bizim milli güvenlik pusulamız Türkiye merkezlidir."

Milletimizin oylarıyla seçilmiş meşru Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" diyerek "milli iradeyi" hedef alan Kılıçdaroğlu'nun, devletin birliğini temsil eden en üst makamı "milli güvenlik sorunu" diyerek hedef alması "demokrasi"den nasibini almadığını kanıtlamaktadır.

Kılıçdaroğlu'nun "milli güvenlik sorunu" ifadesi milli olmadığı gibi demokratik de değildir. Bu Türkiye'nin milli güvenliği konusunda pusulası olmayan birinin yaklaşımıdır.

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