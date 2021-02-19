BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap

TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI ORTAK BİR TAVIR SERGİLENMELİ

Sınır dışı harekatlarımız en son Gara operasyonuna da baktığımız zaman bizim kahramanlarımızın bir mağarada tutulduğu öğreniliyor ve buraya bir operasyon düzenleniyor. Operasyonun amacı kahramanlarımızı sağ salim kurtarmaktır. Önemli olan niyettir. Onlar şehit olmadan alınmak istenmiştir. Ama burada önemli olan niyettir. Bu niyetle bu operasyon yapılmıştır. Burada terör örgütlerine karşı ortak bir tavır sergilememize inanıyorum. Bence bu tartışmalar artık sona ermelidir. Ziyaretimizin bir nedeni yeni anayasa bir nedeni de bu ortak bir duruş için gayret ediyoruz.