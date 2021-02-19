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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap

BBP Genel Başkanı , lideri Kılıçdaroğlu'nun katliamından dolayı devleti suçlamasına tepki gösterdi. 'nın yönettiği 'yi de hedef alan Destici, "Ha PKK ha HDP’li vekiller. Ha ha ." şeklinde konuştu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2021
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap

Genel Başkanı 'nu ziyaret eden BBP Genel Başkanı , ortak basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun devleti suçlayan sözlerini hedef alan Destici, "Birbirimizi suçlamak yerine bir milletçe terörle mücadele nasıl veririz bunu konuşmak lazım." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ortak basın toplatısında 'da şehit edilen Türk vatandaşlarını siyasi malzeme haline getirmeye kalkarak "Başarısızlığın faturasının talimatı verene kesilmesi gerek." açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA CEVAP VERDİ

Destici ise Kılıçdaroğlu'ndan sonra açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine yanıt verdi.

Terörle mücadele hepimizin ortak meselesi. Bu meselede en önemli sorumluluğumuz bir siyasetçi olarak bir ve beraber hareket etmektir. Asıl hedef alınması gereken evlatlarımızı kahpece öldüren terör örgütüdür. Kınanması gereken 'dır. Bu üzüntülü hadisede bile gördük ki PKK'nın Meclis'teki uzantısı bunu kınamaktan geri durdu. Bazen ağzımızdan sehven bazı ifadeler çıkabilir bunun peşine düşüldüğü zaman bizim aleyhimize de kullanılabilir.

"BİRBİRİMİZİ SUÇLAMAK YERİNE..."

O yüzden burada daha hassas davranmak gerekir. Birbirimizi suçlamak yerine bir milletçe terörle mücadele nasıl veririz bunu konuşmak lazım. Terörün finansının kesilmesi ki; burada hemfikiriz. Terörle mücadele konusunda terörü destekleyenler neredeyse bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Biz BBP olarak bu konudaki duruşumuz çok açık. Aynı şekilde Cumhur İttifakı'ndaki konumumuzu da koruyoruz.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI ORTAK BİR TAVIR SERGİLENMELİ

Sınır dışı harekatlarımız en son Gara operasyonuna da baktığımız zaman bizim kahramanlarımızın bir mağarada tutulduğu öğreniliyor ve buraya bir operasyon düzenleniyor. Operasyonun amacı kahramanlarımızı sağ salim kurtarmaktır. Önemli olan niyettir. Onlar şehit olmadan alınmak istenmiştir. Ama burada önemli olan niyettir. Bu niyetle bu operasyon yapılmıştır. Burada terör örgütlerine karşı ortak bir tavır sergilememize inanıyorum. Bence bu tartışmalar artık sona ermelidir. Ziyaretimizin bir nedeni yeni anayasa bir nedeni de bu ortak bir duruş için gayret ediyoruz.

"HA PKK HA HDP, HA KARAYILAN HA PERVİN BULDAN"

Bazı sorular kamuoyu önünde sorulur. Bazı sorular da kapalı bir şekilde sorulur. Meclise gelen iki bakanımız bilgilendirmeye geldi. İki bakanımız PKK'nın uzantısı olduğu Meclis'te ne kadar bilgilendirme yapacak. Ha PKK ha HDP'li vekiller. Ha ha . Bu tartışmaları ileri taşımanın iyi sonuçları olmayacağını düşünüyorum. Bizim oturup konuşup birliğe ihtiyacımız var.

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