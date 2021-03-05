Meteoroloji harita ile duyurdu! Tehlike büyüyor: Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı



BAZI BÖLGELERDEKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 80'İ AŞTI

Yağışlar İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli ve Karadeniz sahil kesimlerinde arttı. Diğer tüm bölgelerde ise azaldı. Muğla, Denizli, Burdur, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Konya, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde azalmanın yer yer yüzde 80'lerin üzerine çıktığı dile getirildi. Bölge geneli yağışlarda, Marmara Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde normali ve geçen yıl yağışlarına göre azalma kaydedildi. En fazla azalma yüzde 71 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde oldu.



EN AZ VE EN FAZLA YAĞIŞ ALAN İLLER

Şubat ayı il geneli yağışlarda, normaline göre en fazla artış yüzde 46 ile Kırklareli, en fazla azalma yüzde 82 ile Denizli'de gerçekleşti. En az yağış alan iller 9 mm ile Eskişehir, Kırşehir ve Nevşehir olurken, en fazla yağış 101 mm ile Rize'de yaşandı. Şubat ayında yağışlı gün sayıları İç Anadolu'nun iç kesimleri, Antalya, Mersin Adana, Hatay, Karaman, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde 5 günün altında gerçekleşti. Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin büyük kısmında ise 10 gün ve üzerinde yağışlı gün görüldü.