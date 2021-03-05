Bitlis’te Türkiye’nin yüreğini yakan felaket: Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim

Yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını belirten köylülerden Davut Bikeç, şunları söyledi:

"Olay takriben 14.30 sıralarında oldu. Biz farkına varamadık, motor sesi gibi sanki motor arızası gibi helikopterden bir ses geliyordu. Sonra çocuklarım, 'Baba galiba helikopter düşmüş' dedi. Hemen olay yerine intikal ettik.