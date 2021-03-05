MHP’li vekil Ahmet Erbaş'ın şehitler için habersizce yaptığı paylaşım yürekleri yaktı
MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş dün 11 şehidimizin olduğu felaket ile ilgili bir paylaşım yaptı ve başsağlığı diledi. Ahmet Erbaş’ın paylaşımdan kısa süre sonra 11 şehidin arasında amcasının oğlu 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu ortaya çıktı.
Türkiye Bitlis'ten gelen acı haberle sarsıldı. Bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si yaralandı.
Ahmet Erbaş'ın ise amcasının oğlunun şehit olduğunu bilmeden Twitter hesabından taziye mesajı yayınladığı görüldü. Erbaş, mesajında "Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.
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ACI HABERİ SONRADAN ÖĞRENDİ
MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş 11 şehidin arasında amcasının oğlu 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ın olduğunu sonradan öğrendi.