Gökbey ile 2 mürettebatın yanı sıra 10 yolcu ya da yüksek yoğunlukta 12 yolcu uçabiliyor. VIP donanımla da 4-5 yolcu taşınabiliyor. Helikopterin azami seyir hızı 165 knots yani 305 km. Havada 3.6 saat kalabilen Gökbey 403 deniz mili menzile sahip ve 20 bin fit irtifaya dek çıkabiliyor.