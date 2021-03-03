2- DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLER HANGİ SINIFLAR BAŞLADI?

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve 8 ile 12'nci sınıfların yanı sıra ortaokul ve liselerin tüm kademlerinde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Ankara, Eskişehir, Sivas, Ağrı, Mardin, Diyarbakır ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu toplam 42 ilde okullar tüm kademelerde açılmış oldu.