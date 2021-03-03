Normalleşmede milyarlık katkı

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın yüzünün güldüğünü söyledi. Palandöken, "Kontrollü normalleşmeyle restoran, kafelerin yanı sıra okulların ve kantinlerin açılması tedarik zincirine canlandıracak. Uzun zamandır zorda kalan esnaf biraz rahat nefes alacak. Milyarlarca liralık hareket olacak" dedi. Bu dönemde birçok esnafın çalışanlarını evine gönderdiğine dikkat çeken Palandöken, "İnsanlar çalışanları geri çağırıyor. Bu istihdama da olumlu katkı sağlayacak" diye konuştu. Bu dönemde hem esnafın hem de vatandaşın virüse karşı bilinçlendiğini anlatan Palandöken, "Herkes artık maske ve mesafenin önemini çok iyi kavradı. Eğer dikkat edilmezse faturasını yine esnaf ödüyor. O nedenle hem vatandaşımız hem de esnafımız maksimum hassasiyet gösterecek" şeklinde konuştu.

* Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek.

* Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı.

* Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak.

* Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.