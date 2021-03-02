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Okullar hangi illerde nasıl açılacak? İşte risk haritasına göre tüm merak edilenler

Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak. Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olacak...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 10:03
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Okullar hangi illerde nasıl açılacak? İşte risk haritasına göre tüm merak edilenler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerinde karar ile yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle;

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

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Okullar hangi illerde nasıl açılacak? İşte risk haritasına göre tüm merak edilenler

Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.


Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

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Okullar hangi illerde nasıl açılacak? İşte risk haritasına göre tüm merak edilenler

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLER
Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

- Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

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Okullar hangi illerde nasıl açılacak? İşte risk haritasına göre tüm merak edilenler

- İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

- Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün

- Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

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Okullar hangi illerde nasıl açılacak? İşte risk haritasına göre tüm merak edilenler

- Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

- Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

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