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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Okullar hangi illerde nasıl açılacak? İşte risk haritasına göre tüm merak edilenler Okullar hangi illerde nasıl açılacak? İşte risk haritasına göre tüm merak edilenler Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak. Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olacak... Giriş Tarihi: 02.03.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 10:03
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerinde karar ile yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle;
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.
Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir. DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLER Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;
- Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
- İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,
- Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün
- Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
- Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
- Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.