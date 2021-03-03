AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, sınav sonuçları için bekleyişini sürdürüyor. Sonuçların yanı sıra soru ve cevaplar için de araştırmalar sürüyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte cevaplar...

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

2021 AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. Soru ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. MEB'den konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınavının sonuçları hakkında da henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.