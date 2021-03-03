Darbeci Hafter’in alıkoyduğu İlker Sağlık’ın kızı: Aynı anda bütün Türkleri topluyorlar

Aynı anda bütün Türkleri topluyorlar. Sadece Türk oldukları için onları alıkoyuyorlar. Hiçbir suçları yok. Neredeler, ne yiyorlar, ne içiyorlar, nasıl bakılıyorlar, psikolojileri nasıl, nasıl bir muamele görüyorlar hiçbir şey bilmiyoruz. Hayatlarından gerçekten çok endişeliyiz. Sadece duyum olarak hayatta olduklarını biliyoruz, inanmak istiyoruz" dedi.