Son dakika:  CHP'de 250'yi aşkın istifa daha

BAŞKANLAR DEVREYE GİRMİŞTİ

Şubat ayında CHP'de yeni istifalar olmaması için genel başkan yardımcılarının ardından belediye başkanları da devreye girmişti. Büyükşehirler başta olmak üzere il ve ilçe belediye başkanları parti teşkilatı temsilcileri ile bir araya gelmişti.