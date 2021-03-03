03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika:  CHP'de 250'yi aşkın istifa daha

Son dakika haberine göre... ’nde ve 'in ardından ’da da istifa depremi yaşanıyor. 250’yi aşkın kişinin istifa ederek 'nin kuracağı partiye katılacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Son dakika:  CHP'de 250'yi aşkın istifa daha

Son dakika haberi: CHP'de ve 'den sonra 'da da istifalar yaşanıyor. 250'yi aşkın kişinin CHP'den istifa kararı aldığı öğrenildi. Bu kişilerin 'nin ''ne katılmaları bekleniyor.

Konuyla ilgili gün içerisinde açıklama yapılacağı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE 120 KİŞİ İSTİFA ETMİŞTİ

Sakarya'dan da istifa haberi daha önce de gelmişti. 120 CHP'li, partiden istifa etmişti. İstifa eden isimlerin, Muharrem İnce'nin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia edilmişti.

BAŞKANLAR DEVREYE GİRMİŞTİ

Şubat ayında CHP'de yeni istifalar olmaması için genel başkan yardımcılarının ardından belediye başkanları da devreye girmişti. Büyükşehirler başta olmak üzere il ve ilçe belediye başkanları parti teşkilatı temsilcileri ile bir araya gelmişti.

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