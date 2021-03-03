Son dakika: CHP'de 250'yi aşkın istifa daha
Son dakika haberine göre... Cumhuriyet Halk Partisi’nde Bolu ve İzmir'in ardından Sakarya’da da istifa depremi yaşanıyor. 250’yi aşkın kişinin istifa ederek Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı öğrenildi.
Son dakika haberi: CHP'de Bolu ve İzmir'den sonra Sakarya'da da istifalar yaşanıyor. 250'yi aşkın kişinin CHP'den istifa kararı aldığı öğrenildi. Bu kişilerin Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi'ne katılmaları bekleniyor.
Konuyla ilgili gün içerisinde açıklama yapılacağı belirtildi.
DAHA ÖNCE DE 120 KİŞİ İSTİFA ETMİŞTİ
Sakarya'dan da istifa haberi daha önce de gelmişti. 120 CHP'li, partiden istifa etmişti. İstifa eden isimlerin, Muharrem İnce'nin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia edilmişti.
BAŞKANLAR DEVREYE GİRMİŞTİ
Şubat ayında CHP'de yeni istifalar olmaması için genel başkan yardımcılarının ardından belediye başkanları da devreye girmişti. Büyükşehirler başta olmak üzere il ve ilçe belediye başkanları parti teşkilatı temsilcileri ile bir araya gelmişti.