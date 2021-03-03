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Terörden gözaltına alınan HDP'li Halit Uğun adliyeye sevk edildi

'da, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapma" suçundan gözaltına alınan ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı ve şoförü adliyeye sevk edildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Terörden gözaltına alınan HDP'li Halit Uğun adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan ve "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddia edilen Belediye Başkanı ve akrabası olan şoförü 'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında 'ne sevk edildi.

Halit Uğun ile şoförü Yakup Uğun, dün özel hareket polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda Karaçoban ilçesinde gözaltına alınmıştı.

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