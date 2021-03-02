İllerin risk kategorileri nasıl belirlendi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maddeleri tek tek saydı... Mavi sarı turuncu kırmızı şehirler...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda illerin risk kategorilerinin nasıl belirlendiğini açıkladı. Bakan Koca kategorilerin detaylarını açıklarken "Kademeli normallerşme elimizde" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada illerin risk kategorilerine göre ayrılırken baz alınan kategorileri sosyal medya hesabından açıkladı.
BAKAN KOCA'NIN PAYLAŞIMI
"Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100.000 nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile birlikte yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde."
RENK KODLARINA GÖRE İLLER
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.