Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada illerin risk kategorilerine göre ayrılırken baz alınan kategorileri sosyal medya hesabından açıkladı.

BAKAN KOCA'NIN PAYLAŞIMI

"Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100.000 nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile birlikte yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde."