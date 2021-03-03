2 gün boyunca kar yağacak! Meteoroloji kar yağacak illeri açıkladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 ve 5 Mart için kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışının 2 gün boyunca süreceğini belirten Meteoroloji, İstanbul hakkında da açıklamada bulundu. İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu cevap bulurken, yurdun büyük bölümünde havanın güneşli olacağını belirtildi. Peki hangi illere kar yağacak? İşte kar yağacak iller.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlerde azalan kar yağışı için müjdeli haberi verdi. 3 ile kar yağacağını açıklayan Meteoroloji, yağışların 2 ilde 2 gün boyunca gece ve gündüz olmak üzere aralıksız süreceğini duyurdu. Peki hangi illere kar yağacak? Meteoroloji kar yağacak illeri açıkladı.
PERŞEMBE GÜNÜ 3 İLDE KAR VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 4 Mart perşembe günü 3 ile kar yağacağı açıklandı. Bu illerdeki kar yağışlarının gece/gündüz devam edeceği ve hava sıcaklıklarının -3 ila 7 derece arasında değişeceği belirtildi.
Yapılan resmi açıklamada kar yağışlarının Bitlis, Van ve Hakkari'de etkisi göreceğini ifade edildi.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, Hakkari il geneli Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
CUMA GÜNÜ DE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERECEK
Meteoroloji'den yapılan açıklamada Hakkari ve Van'a cuma günü de kar yağacağı belirtildi. Perşembe günü başlayacak kar yağışıları Van ve Hakkari'de 2 gün boyunca devam edecek.
BATIDA SICAKLIKLAR ATIYOR
Hava sıcaklığının ise Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EGE BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.