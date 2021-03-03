Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına destek

"ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN DESTEK OLUNMALI"

Eylem planından bazı başlıklar üzerinde duran Destici, "19-20 yıldır iktidarlar bugüne kadar yapmamış, şimdi mi yapacak deniliyor. Muhalefet elbette böyle şeyler söyleyebilir. Bunları çok görmüyorum. Bizim de dönem dönem yaptığımız eleştiriler var. Ve yine bir yanlış ya da eksik gördüğümüzde yine eleştirimizi yaparız ama doğru bir adım atılıyorsa siz niye bunu dün yapmadınız diye karşı çıkılmaz. Aynı terörle mücadelede olduğu gibi. Doğru bir adım atılıyorsa, bu adımda samimi bir adımsa o zaman ülkemiz için, milletimiz için, demokrasimiz için, hukuk sistemimiz için hepimizin buna destek olması lazım. Dün dünde kaldı cancağızım diyorum ben buna. Biz önümüze bakalım, biz yarınlarımıza bakalım ve en azından toplumumuza şu şansı verelim. Biz bu çağrıya olumlu yanıt verelim ki bakalım gerçekten bu çağrıyı yapanların ne kadar bu işin arkasında olduğunu da görmüş oluruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısının ardından siyasi partileri ziyaret ettiklerini ifade eden Destici, ziyaretleri sırasında muhataplarına Başkan Erdoğa'nın çağrısını samimi bulduklarını ve bunun bir fırsat olduğunu belirttiklerini söyledi.