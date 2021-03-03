Kırmızı listede yer alan Rize ve Giresun'da yeni kararlar alındı

İçişleri Bakanlığı'nın 'Risk Gruplarına göre Alınacak Tedbirler' konulu genelgesinin yanında Rize için alınan yeni kararlar şöyle:

"Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin ertelenmesine, iş yeri, sivil toplum kuruluşları gibi yerlerin açılış, kokteyl, kurdele kesme gibi bir arada bulunmayı gerektirecek etkinliklerinin yasaklanmasına, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde katılımın kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere izin verilmesine, kamu kurumlarında normal mesai uygulamasına geçilmesine karar verildi."