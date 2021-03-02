Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mutasyon açıklaması: 70 ilde görüldü
Kabine toplantısı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs görülen il sayısının 70'e ulaştığını açıkladı. Önlem olarak yüksek riskli illerde giriş çıkışların kontrollü yapılması gündemde...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'de "kontrollü normalleşme" dönemi başladı ancak vaka sayıları henüz istenilen seviyede değil.
Günlük vaka sayılarının 10 binin üzerinde seyretmesinin yanı sıra ülkemizde Kovid-19'un çeşitli mutasyonları da tespit edildi.
MUTASYON GÖRÜLEN İL 70 OLDU
Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, kabinede yaptığı sunum sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Koca, "Virüsün mutasyona uğramış halinin görüldüğünü il sayısı 70'e ulaştı" dedi. Daha çok İngiltere varyantı görülen virüsün yayılma hızı ve bulaşıcılığı ise hızla arttığına işaret etti.
Ama sevindirici bir gelişme de var. Mutasyonlu virüsün etkinliği bulaş ve yayılma hızı ile aynı oranda değil. Koca, virüsün bulaştığı kişiler arasında, ağır hasta olma oranın oldukça düşük olduğu gözlendi ifadelerini kullandı. Yani vaka sayısı ve ağır hasta sayısı aynı oranda artmıyor.
YENİ TEDBİR SİNYALİ
Düşük ve orta riskli illerde kısıtlamalar esnetildi. Ancak bazı komşu illerde bir birinden farklı tablolar var. Koca'ya düşük riskli illerden yüksek riskli illere geçişlerin nasıl olacağı da soruldu.
Kontrollü giriş çıkışa vurgu yapan Koca, "Bu karar hemen uygulanmayacak. Yeni normalin etkisi en az iki hafta gözlemlenecek, olumsuz bir tablo ortaya çıkarsa bu tedbire başvurulması gündeme gelebilecek" değerlendirmesini yaptı.