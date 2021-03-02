Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mutasyon açıklaması: 70 ilde görüldü

Ama sevindirici bir gelişme de var. Mutasyonlu virüsün etkinliği bulaş ve yayılma hızı ile aynı oranda değil. Koca, virüsün bulaştığı kişiler arasında, ağır hasta olma oranın oldukça düşük olduğu gözlendi ifadelerini kullandı. Yani vaka sayısı ve ağır hasta sayısı aynı oranda artmıyor.