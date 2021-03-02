Yüz yüze eğitimin başlaması sonrası velilere flaş uyarı! Renkli maskelerdeki o tehlikeyi duyurdu... Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı Sait Gürsoy A Haber'de açıkladı
Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı Sait Gürsoy A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında yüz yüze eğitimin başlangıcına yönelik açıklamalarda bulundu ve velileri bir konuda uyardı. İşte detaylar...
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı Sait Gürsoy yüz yüze eğitimin başlaması sonrasında velilere flaş bir uyarıda bulundu.
RENKLİ MASKELERDE TEHLİKE
Anaokulu ve llkokul öğrencilerinin maske kullanımı noktasında doktorlar ve psikologlar ile görüştüğünü belirten Gürsoy, çocukların renkli maske kullanmaması gerektiğini ifade etti. Çocukların birbirlerinde gördükleri maskeleri değiş tokuş yaparak denediklerini belirten Gürsoy, bu olayın salgının yaygınlaşmasını hızlandırdığını ifade etti.
BAKAN ZİYA SELÇUK'UN DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI
RENK KODLARINA GÖRE İLLER
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.