RENKLİ MASKELERDE TEHLİKE

Anaokulu ve llkokul öğrencilerinin maske kullanımı noktasında doktorlar ve psikologlar ile görüştüğünü belirten Gürsoy, çocukların renkli maske kullanmaması gerektiğini ifade etti. Çocukların birbirlerinde gördükleri maskeleri değiş tokuş yaparak denediklerini belirten Gürsoy, bu olayın salgının yaygınlaşmasını hızlandırdığını ifade etti.