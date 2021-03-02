03 Mart 2021, Çarşamba
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Haberler Gündem Haberleri Yüz yüze eğitimin başlaması sonrası velilere flaş uyarı! Renkli maskelerdeki o tehlikeyi duyurdu... Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı Sait Gürsoy A Haber'de açıkladı

Yüz yüze eğitimin başlaması sonrası velilere flaş uyarı! Renkli maskelerdeki o tehlikeyi duyurdu... Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı Sait Gürsoy A Haber'de açıkladı

Eğitim Yazarı A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında yüz yüze eğitimin başlangıcına yönelik açıklamalarda bulundu ve velileri bir konuda uyardı. İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Eğitim Yazarı yüz yüze eğitimin başlaması sonrasında velilere flaş bir uyarıda bulundu.

RENKLİ MASKELERDE TEHLİKE

Anaokulu ve llkokul öğrencilerinin kullanımı noktasında doktorlar ve psikologlar ile görüştüğünü belirten Gürsoy, çocukların renkli maske kullanmaması gerektiğini ifade etti. Çocukların birbirlerinde gördükleri maskeleri değiş tokuş yaparak denediklerini belirten Gürsoy, bu olayın salgının yaygınlaşmasını hızlandırdığını ifade etti.

BAKAN ZİYA SELÇUK'UN DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI

RENK KODLARINA GÖRE İLLER

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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